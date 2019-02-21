Bayburt'ta Otomobilin Çarptığı Lise Öğrencisi Öldü

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

İstanbul Üsküdar'da Korkunç Kaza: Otomobil ile Duvar Arasında Sıkıştı

Alman Tatilciler Yunanistan ve İspanya Yerine Türkiye'yi Tercih Ediyor