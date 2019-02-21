Bayburt'ta Otomobilin Çarptığı Lise Öğrencisi Öldü
1 saat önce
Bayburt'ta yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarpan lise öğrencisi yaşamını yitirdi.
Bayburt
'ta yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarpan lise öğrencisi yaşamını yitirdi. Genç Osman
Mahallesi 21 Şubat Caddesi'nde H.T'nin kullandığı 69 AAB 470 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Korkut Ata Anadolu Lisesi
9. sınıf öğrencisi Muhammet Okur'a (15) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Okur, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis
ekiplerince Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Okur, burada yapılan müdahalenin ardından sevk edildiği Erzurum
'daki hastanede hayatını kaybetti.
Sebahattin Bozo Ortaokulunda öğretmen olduğu öğrenilen sürücü H.T. polis ekiplerince gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 05:31 Kaynak: AA
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