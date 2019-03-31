Bayburt'ta Oy Kullanma İşlemi Devam Ediyor
1 saat önce
Bayburt'ta oy verme işlemi yoğun katılımla devam ediyor.
Bayburt'ta oy verme işlemi yoğun katılımla devam ediyor.
Bayburt'ta sabah saat 07: 00 de başlayan oy verme işlemi yoğun katılımla devam ediyor. Oy verme işlemi Bayburt'ta 17: 00 de sona erecek
Kentte; 98 sandık bulunduğu ve il merkezinde 14 mahallede 24 bin 999 seçmen, İl genelinde 58 bin 562 seçmen oy kullanacak. - BAYBURT
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:39 Kaynak: İHA
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