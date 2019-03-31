Bayburt'ta Oy Kullanma İşlemi Devam Ediyor

Bayburt'ta oy verme işlemi yoğun katılımla devam ediyor.

Bayburt'ta oy verme işlemi yoğun katılımla devam ediyor.



Bayburt'ta sabah saat 07: 00 de başlayan oy verme işlemi yoğun katılımla devam ediyor. Oy verme işlemi Bayburt'ta 17: 00 de sona erecek



Kentte; 98 sandık bulunduğu ve il merkezinde 14 mahallede 24 bin 999 seçmen, İl genelinde 58 bin 562 seçmen oy kullanacak. - BAYBURT

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