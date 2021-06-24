BAYBURT'TA PANDEMİDE ARA VERİLEN CİRİT MÜSABAKALARI YENİDEN BAŞLADI - Son Dakika

BAYBURT'ta düzenlenen etkinliklerle pandemi nedeniyle ara verilen ata sporu atlı cirit, uzun bir aranın ardından yeniden başladı. İlgiyle izlenen müsabakalar heyecanlı anlara da sahne oldu.

Cirit için hazırlanan atlara, sahipleri tarafından maç öncesi sıkı antrenman yaptırıldı. Bayburt Belediyesi Cirit Sahası'nda düzenlenen ve İpekyolu Atlı Spor ile Bayburt Atlı Spor kulüplerinin karşılaştığı müsabakalar heyecanlı anlara sahne oldu. Cirit sporcusu Kadir Köprücü, "Yasakların sona ermesiyle ciritlerimize başladık, halkımızın da yoğun ilgisiyle cirit müsabakalarımızı gerçekleştiriyoruz, herkese teşekkürlerö diye konuştu.

Sefa Karadeniz ise "Pandemi sonrası ilk müsabakalarımıza çıktık. Bayburt'ta atlı ciride olan ilgi çok yüksek, bu durumdan çok memnunuz. Seyir zevki yüksek müsabakalar oluyorö dedi.

Ailesiyle birlikte müsabakaları izlemeye gelen Ömer Kul da "Cirit çok güzel bir spor, babamla ve kardeşimle izleme geliyoruz. Atları çok seviyorum, cirit oynamak çok eğlenceli. Büyüyünce ben de cirit oynamak istiyorumö diye konuştu.