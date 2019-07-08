Son Dakika Haberleri: Bayburt'ta parklarda çim biçme ve ilaçlama çalışması
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Bayburt'ta parklarda çim biçme ve ilaçlama çalışması

1 saat önce

Bayburt Belediyesi Park Bahçe ve Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Yenişehir Parkında yabani ot temizliği, ilaçlama ve çim biçme çalışmalarına devam ediyor.

Bayburt'ta parklarda çim biçme ve ilaçlama çalışması, System.String[]
Bayburt Belediyesi Park Bahçe ve Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Yenişehir Parkında yabani ot temizliği, ilaçlama ve çim biçme çalışmalarına devam ediyor.

Yaz aylarında artış gösteren çim, yabani otların temizliği ve ilaçlama ile park, bahçe ve çocuk oyun alanlarında çalışma yürüten belediye ekipleri, çevreyi daha estetik bir görünüme kavuşturuyor.

Park Bahçe ve Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda, gerek halkın sağlığı, gerekse çevre düzenlemesi ön planda tutularak çalışmaların program dahilinde devam edeceği belirtildi. - BAYBURT
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 04:38 Kaynak: İHA
Yenişehir, Bayburt, Bahçe, Güncel
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