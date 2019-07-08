Bayburt'ta parklarda çim biçme ve ilaçlama çalışması
1 saat önce
Bayburt Belediyesi Park Bahçe ve Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Yenişehir Parkında yabani ot temizliği, ilaçlama ve çim biçme çalışmalarına devam ediyor.
Bayburt
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 04:38 Kaynak: İHA
Belediyesi Park Bahçe
ve Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Yenişehir
Parkında yabani ot temizliği, ilaçlama ve çim biçme çalışmalarına devam ediyor.
Yaz aylarında artış gösteren çim, yabani otların temizliği ve ilaçlama ile park, bahçe ve çocuk oyun alanlarında çalışma yürüten belediye ekipleri, çevreyi daha estetik bir görünüme kavuşturuyor.
Park Bahçe ve Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda, gerek halkın sağlığı, gerekse çevre düzenlemesi ön planda tutularak çalışmaların program dahilinde devam edeceği belirtildi. - BAYBURT
Süs havuzuna giren iki çocuk akıma kapılarak ağır yaralandı
Mavi yemiş yetiştiren emekli doktor, siparişlere yetişemiyor
Yargıtay'ın bozduğu "Eyvah babam geldi" davası yeniden görüldü
Meteoroloji'den İstanbul'un 3 ilçesi için sağanak yağış uyarısı