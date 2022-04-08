Bayburt'ta pastırmanın kilosu 350 lira - Son Dakika
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Bayburt'ta pastırmanın kilosu 350 lira

08.04.2022 10:02
Bayburt'ta pastırmanın kilosu 350 lira

Ramazan ayının vazgeçilmez lezzeti olan pastırma, Bayburt'ta kilosu 350 liradan satılmaya başlandı.

Ramazan ayının vazgeçilmez lezzeti olan pastırma, Bayburt'ta kilosu 350 liradan satılmaya başlandı. Vatandaşların daha çok 100 gram pastırma aldıklarını söyleyen şarküteri sahibi Murat Kurt, pastırmanın 100 gramının 35 lira olduğunu, yemeklik pastırma diye satılan, sulu yemeklerde kullanılan 100 gram pastırma fiyatının ise 15 lira olduğunu kaydetti. Geçen sene kilosu 250 Türk lirası olan pastırmanın bu seneki fiyatı 350, yemeklik pastırmanın kilosu ise 150 Türk lirası. Vatandaşların genelde yemeklik pastırmaya daha fazla ilgi gösterdiklerini söyleyen Kurt, pastırmaya olan ilginin azaldığını, vatandaşların normal pastırma alırken 100-150 gram, yemeklik pastırma alırken de 250-300 gram arasında pastırma aldıklarını ifade etti.

(Öznur Demir-İHA)

Bayburt'ta pastırmanın kilosu 350 lira

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Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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