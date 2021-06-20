Bayburt'ta polis adayları mezuniyet sevinci yaşadı - Son Dakika

Bayburt Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 295 öğrenci kep attı.

POMEM bahçesinde düzenlenen 26. dönem mezuniyet töreninde konuşan Vali Cüneyt Epcim, emniyetin, bir toplumun hayatta ve ayakta kalabilmesinin en önemli yapı taşlarından biri olduğunu söyledi.

Devletin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan riyasetinde güçlü savunma stratejileri belirlediğini ifade eden Epcim, bu stratejiler içerisinde en önemlilerinden birinin de Türk Polis Teşkilatının varlığını, ilkelerini, sadakatini, kurumsal kültürünü geliştirmek olduğunu belirtti.

Epcim, Türkiye'nin özellikle savunma sanayinde attığı adımların çok büyük önem arz ettiğini vurgulayarak, "Hepimizin bildiği gibi İHA'larla SİHA'larla Türk Polis Teşkilatımızın da oldukça büyük teknolojik, bilimsel altyapıya doğru kavuştuğunu memnuniyetle müşahede ediyoruz." dedi.

Mezunların Türk Polis Teşkilatının savunma stratejilerine büyük değer katacağına dikkati çeken Epcim, şunları kaydetti:

"Bayburt'ta çok zorlu bir süreç içerisinde bu eğitimi tamamladığınızı biliyorum. Özellikle pandemi sürecinde bu eğitimin verilmiş olması işimizin birkaç kat daha zor olduğunu bizlere göstermişti. Çok modern bir polis okulumuz var. Fakat pandemi sürecinin vermiş olduğu zorlukları bu kapalı alanda yaşamak zorunda kaldınız. Bu zorlu sürece dayandığınız için sizleri tebrik ediyorum. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun riyasetinde çok önemli Türk Polis Teşkilatının geliştiğini gözlemlemekteyiz. Bunu gözlemlerken bir taraftan sizler gibi genç kahraman arkadaşlarımızı mezun ediyoruz. Bunun mutluluğu içerisindeyiz."

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ise mezun olan polislerin heyecanına ortak olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Mezunlara seslenen Günel, şöyle konuştu:

"Bizi birbirimize ayrı düşüren FETÖ gibi yapılara, PKK gibi bölücü örgütlere karşı her zaman dikkatli olalım. Milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyen bu yapılar, dün vardı, belki yarın da olacaktır. Su uyur düşman uyumaz. Adı, görüntüsü farklı olsa da içimizdeki hain odaklar şunu bilin ki sizler her nerede olursanız olun, istismar ettiğiniz hiçbir değer, arkasına saklandığınız hiçbir kaya, içerisine girdiğiniz hiçbir mağara, hiçbir silah sizi elimizden alamayacaktır. Yeter ki biz bir olalım, diri olalım."

Konuşmaların ardından dönem birincisi Ahmet Derici, yaş kütüğüne plaket çaktı, dereceye giren öğrencilere Vali Epcim ve protokol üyeleri hediyeler verdi.

Yemin töreni ve kep atılmasıyla sona eren törende, öğrenciler mezun olmanın sevincini arkadaşları ve aileleriyle paylaştı.

Törene, Garnizon Komutan Vekili Piyade Binbaşı İsmail Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakçı, Adalet Komisyonu Başkanı Oğuzhan Bilgin, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, İl Jandarma Komutanı Albay Ramazan Yiğit ile siyasi parti temsilcileri katıldı.