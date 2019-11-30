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Bayburt'ta polisten karbonmonoksit uyarısı

6 saat önce

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik (TDP) Şubesi ekipleri "sessiz ölüm" olarak bilinen karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı.

Bayburt'ta polisten karbonmonoksit uyarısı, System.String[]

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik (TDP) Şubesi ekipleri "sessiz ölüm" olarak bilinen karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı.


Kış mevsiminin gelmesiyle karbonmonoksit gazı zehirlenmesi vakalarının önüne geçilebilmesi amacıyla TDP Şubesi ekipleri, Bayburt Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Tıp Teknisyenleri, mahalle muhtarları ve vatandaşların katılımıyla toplantılar gerçekleştirdi.


Karbonmonoksit gazının oluşma nedenleri ve solunum yolu nedeniyle oluşabilecek zehirlenme vakalarının engellenebilmesi için bilgiler aktarılarak toplumsal bilincin ve duyarlılığının artırılması amacıyla hazırlanan broşürler mahalle sakinlerine dağıtıldı. - BAYBURT

Emniyet Müdürlüğü, Bayburt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 11:40 Kaynak: İHA
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