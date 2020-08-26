Bayburt'ta pozitif vakaların bulunduğu ikametler karantinaya alındı - Son Dakika

Bayburt'ta pozitif vakaların bulunduğu ikametler karantinaya alındı

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında pozitif vaka sayısının arttığı Bayburt'ta polisler denetimlere devam ediyor.

Bayburt'ta pozitif vakaların bulunduğu ikametler karantinaya alındı, System.String[]

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında pozitif vaka sayısının arttığı Bayburt'ta polisler denetimlere devam ediyor. Pozitif vakaların belirlendiği ikametler karantinaya alınarak şeritle kapatıldı.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü, korona virüsle mücadele kapsamında denetimlere hız kesmeden devam ediyor. Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki polisler, artan korona virüs vakalarına karşı tedbirleri sıkı tutarak, denetimlere kaldığı yerden devam ediyor. Polisler, test sonucu pozitif çıkan kişilerin evlerine şerit çekerek, eve giriş ve çıkışları durdurdu. Tedbirler konusunda gerekli hatırlatmaları yapan polisler, çekilen şeridin koparılmamasını, evden çıkılmamasını, ihtiyaç halinde de vatandaşın ihtiyacının yine polisler tarafından karşılanabileceğini söyledi.

Öte yandan, filyasyon hizmetinin yanı sıra düğün organizasyonlarında da denetimlerini sürdüren polisler, vatandaşı sosyal mesafe ve maske konusunda uyardı. Polisler, düğünde sosyal mesafenin hiçe sayıldığı halay gibi oyunların oynanması konusunda vatandaşın hassas davranması gerektiğini vurguladı. Masalarda yakın oturulmaması ve sosyal mesafenin en az 1,5 metre olmasını vatandaşa söyleyen polisler, maskenin takılması, kalabalık ortamlarda çıkarılmaması konusunda uyarılarda bulundu.

"Test sadece bana yapıldı"

Korona virüs test sonucu pozitif çıkan bir kişi ise sadece kendisine test yapıldığını, evde yaşayan diğer insanlara test yapılmadığını söyleyerek, polisten yardım istedi. Arkadaşının test sonucunun pozitif çıkması üzerine test yaptıran vatandaş, test sonucunu öğrenmek üzere hastaneyi aradı. Test sonucunun pozitif çıktığını vurgulayan vatandaş, "Sadece bana test yapıldı, evde kimseye test yapılmadı, kimse arayıp sormuyor, hastaneyi ben aramasam sonucumdan haberim de yoktu. ya çocuklarıma da bulaşırsa, zor durumdayız memur bey" şeklinde konuştu.

Evde yaşayan şahsın oğlu, çalıştığını belirterek, dışarı çıkmak istediğini polise söyledi. Polislerin, 112 acil çağrı merkezini arayarak test yaptırmalarını, bu süreçte de dışarı çıkmalarının doğru olmadığını belirtti. Dışarı çıkılması durumunda, diğer insanlarında sağlığının tehlikeye girebileceğini ifade eden polis, test yaptırdıktan sonra test sonucunun negatif olması durumunda dışarı çıkılabileceğini dile getirdi. - BAYBURT

Emniyet Müdürlüğü, Koronavirüs, Bayburt, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 09:10

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bayburt'ta pozitif vakaların bulunduğu ikametler karantinaya alındı - Son Dakika
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