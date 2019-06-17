Bayburt'ta protokol üyeleri Saray Bahçesini inceledi
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Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Tankçı Albay Davut Balibaşa ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç yapımı devam eden ve tamamlandığında Bayburt'a ayrı bir güzellik katacak olan Saray Bahçesi Kent Meydanı...
Bayburt
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 04:11 Kaynak: İHA
Valisi Ali Hamza Pehlivan
, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci
, Garnizon Komutanı Tankçı Albay Davut Balibaşa ve İl Jandarma
Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç
yapımı devam eden ve tamamlandığında Bayburt'a ayrı bir güzellik katacak olan Saray
Bahçesi Kent Meydanı projesinde incelemelerde bulundular.
Saray Bahçesi'nde hummalı bir şekilde devam eden çalışmalar hakkında belediyenin ilgili birim müdürleri tarafından bilgilendirilen protokol üyeleri, alana Atatürk Anıtı'nın yerleştirilmesi ve peyzaj projesi üzerinde görüş alış verişinde bulundular.
Protokol üyelerine incelemelerinde Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli, Fen İşleri Müdürü Kasım Çeker ve İmar ve Şehircilik Müdürü Hamit Kaygusuz eşlik etti. - BAYBURT
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