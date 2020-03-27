Bayburt'ta psikososyal destek hizmetleri birimi oluşturuldu - Son Dakika

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Bayburt'ta psikososyal destek hizmetleri birimi oluşturuldu
6 saat önce
Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde psikososyal destek hizmetleri birimi oluşturuldu.
Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde psikososyal destek hizmetleri birimi oluşturuldu.
İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde 23 Mart 2020 tarihinden itibaren 08: 00 ve 24: 00 saatleri arasında vatandaşların korona virüs salgını sebebiyle öfke, korku ve stres düzeyini en aza indirmek için profesyonel meslek elamanları tarafından psikososyal destek hizmeti verilmeye başlandı.
Talep eden vatandaşların 04582112831 sabit hat ve 05525696935 numaralı mobil hattan ücretsiz faydalanabilecekleri belirtildi. - BAYBURT
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 11:49 Kaynak: İHA
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