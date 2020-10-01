Bayburt'ta ruhsatsız silah operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Bayburt'ta düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan istihbarat çalışmaları sonucu kent girişindeki uygulama noktasında bir aracı durdurdu.

Yapılan aramada bir ruhsatsız silah, 2 şarjör, 27 fişek ile 5 kesici alet ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli B.A. ve İ.Ş. gözaltına alındı.