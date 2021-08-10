Bayburt'ta sağanak ve dolu etkili oldu - Son Dakika

Bayburt'ta etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte aniden bastıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda kısa sürede su birikintileri oluştu. Yağmura hazırlıksız yakalanan yayaların yanı sıra sürücüler de trafikte ilerlemekte güçlük yaşadı.

Belediye ekipleri, sağanağın etkili olduğu alanlarda çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, bazı köylerde ise sağanağın ardından dolu etkili oldu. Tarım arazileri, dolu nedeniyle kısa süreliğine beyaza büründü.