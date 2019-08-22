Son Dakika Haberleri: Bayburt'ta sağanak yağış bekleniliyor
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Bayburt'ta sağanak yağış bekleniliyor

2 saat önce

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği Bayburt'ta gök gürültülü sağanak yağış bekleniliyor.

Bayburt'ta sağanak yağış bekleniliyor, System.String[]

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği Bayburt'ta gök gürültülü sağanak yağış bekleniliyor.


Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmede, bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


Yağışların Giresun ve Rize çevreleri ile Trabzon'un batı ilçeleri ve Artvin'in kıyı kesimleri ve Bayburt'ta yer yer kuvvetli olması bekleniyor.


Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar batı ve kuzeybatı, zamanla güneybatı yönlerden orta kuvvette esecek.


Gece en düşük hava sıcaklığının 13 derece olarak ölçüldüğü Bayburt'ta gün içinde en yüksek hava sıcaklıkları ise 30 derece olacak. - BAYBURT

Bayburt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 09:55 Kaynak: İHA
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