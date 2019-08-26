Son Dakika Haberleri: Bayburt'ta sağanak yağış sele dönüştü
Son Dakika Genel Haber

Bayburt'ta sağanak yağış sele dönüştü

1 saat önce

Bayburt'ta sağanak yağış sele dönüştüBAYBURT - Bayburt'ta gök gürültülü sağanak yağış sele dönüştü.

Bayburt'ta sağanak yağış sele dönüştü

BAYBURT - Bayburt'ta gök gürültülü sağanak yağış sele dönüştü.

Bayburt kent merkezinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yakalaşık 1 saat süren yağış sonrasında birçok cadde ve sokakta su taşkını yaşandı. Kentte haftanın bir günü kurulan halk pazarını basan sel suları nedeniyle buradaki esnaf, ürünlerini kurtarmak için büyük çaba sarf etti. Yağmurdan korunmak isteyen vatandaşlar da saçaklar ve meyve sebze satıcılarının şemsiyeleri altında yağışın dinmesini bekledi.

Sağanak yağış dolayısıyla cadde ve sokaklarda oluşan su birikintisi nedeniyle sürücüler güçlükle ilerleyebildi.

Bayburt, Genel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 06:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir'deki yangın sonrasında ölen ukraynalı pilota son görev
F-35 krizi sürerken Rusya'dan Erdoğan ve Su-35 savaş uçağı açıklaması Lübnan'dan sert açıklama: İsrail'in saldırıları savaş ilanı anlamına geliyor ABD Başkanı Trump'ın eşi Melania'nın, Kanada Başbakanı ile öpüşmesi sosyal medyayı salladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.8.2019 19:05:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bayburt'ta sağanak yağış sele dönüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]