BAYBURT'TA ETKİLİ SAĞANAK; SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI - Son Dakika

BAYBURT'ta sağanak etkili olurken, cadde ve yollar, kısa sürede gölete döndü. Sürücüler ise trafikte araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Kentte sabah saatlerinde başlayan yağmur, öğle saatlerinde şiddetini artırdı. Etkili sağanak nedeniyle merkez Cumhuriyet Caddesi'ndeki cadde ve sokaklar, gölete döndü. Sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken, gölete dönen yola giren vatandaşlar tıkanan mazgalları açmaya çalıştı. Bazı iş yeri sahipleri ise dükkanlarının önüne kum döküp, suyun içeri girmesini engelledi. Kentte yağış nedeniyle bazı tarım arazilerinin de zarar gördüğü öğrenildi.