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Bayburt'ta Sakal-ı Şerifi'e yoğun ilgi

34 dakika önce

Bayburt'ta Sakal-ı Şerifi'e yoğun ilgiBAYBURT - Bayburt Yakutiye Camisi'nde muhafaza edilen Sakal-ı Şerifi, Kadir Gecesi dolayısıyla ziyarete açıldı.

Bayburt'ta Sakal-ı Şerifi'e yoğun ilgi
BAYBURT - Bayburt Yakutiye Camisi'nde muhafaza edilen Sakal-ı Şerifi, Kadir Gecesi dolayısıyla ziyarete açıldı.
Yakutiye Camisi'nde özel bir sandukanın içinde 40 katlı örtü ile kaplı ve küçük cam tüp içinde korunan Sakal-ı Şerif, tekbirlerle bulunduğu yerden alınarak halkın ziyaretine sunuldu.
Teravih namazı sonrası ziyarete açılan Sakal-ı Şerifi önce erkekler ardından da kadınlar ziyaret etti.
Yakutiye Camisi imam hatibi Enis Aslan, Hazreti Peygamber'in emanetlerinden Sakal-ı Şerif'in Yakutiye Camisi vakfiyesinde kayıtlı olduğunu söyledi.
Sakal-ı Şerif'in kandil geceleri ziyarete açıldığını belirten Aslan, bu kutsal emaneti görmek için kadın, erkek, çocuk her yaştan vatandaşın bu gecelerde Yakutiye Camisi'ne geldiğini kaydetti.
Bayburt'ta Sakal-ı Şerifi'e yoğun ilgi
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 03:33 Kaynak: İHA
Kadir Gecesi, Yakutiye, Bayburt, Genel
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