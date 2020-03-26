Bayburt'ta şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmaları seferlerine ara verdi - Son Dakika

Bayburt'ta şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmaları korona virüs tedbirleri kapsamında tüm seferlerine ara verdi.



Korona virüsü önlemleri kapsamında Bayburt'ta şehirlerarası otobüs firmaları tüm seferlerini iptal etme kararı aldı. Otobüs firmalarından müşterilerine yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi;



"Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 kapsamında tedbirler doğrultusunda siz değerli yolcularımızın çalışanlarımızın ailelerinin sağlını düşünüyor ve önemsiyoruz. Bu sebeple ileri bir tarihe kadar tüm güzergah ağımızda bulunan gidiş-dönüş seferlerimizin tamamına geçici bir süre ile ara verme kararı almış bulunmaktayız." - BAYBURT