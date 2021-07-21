Bayburt'ta şehit aileleri ve yaşlılar unutulmadı - Son Dakika

Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Kurban Bayramı'nda şehit aileleri ve yaşlıları unutmayarak yanlarında oldu.

Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Kurban Bayramı münasebetiyle huzurevinde kalan yaşlılar ile bir araya gelerek, bayramlarını kutladı. Ardından Bayburt'ta bulunan Şehit Ömür Erbay'ın annesi Neşe Erbay ve babası Turgut Erbay'ı evlerinde ziyaret ederek bayramlaştılar. Yapılan ziyaretlerden memnun olduğunu belirten huzurevi sakinleri ve şehit yakınları İl Müdürü Kemal Gümrükçü'ye teşekkürlerini iletti. - BAYBURT