Son Dakika Haberleri: Bayburt'ta Şehit Kadınlar İffet Anıtı ziyaret edildi
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Bayburt'ta Şehit Kadınlar İffet Anıtı ziyaret edildi

11 saat önce

Bayburt'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Yukarı Kırzı köyünde bulunan ve Ermeni mezalimi sırasında namuslarını korumak adına çocuklarıyla birlikte 40 metrelik su kuyularına atlayarak şehadet şerbetini içen kadınların onuruna yaptırılan Şehit Kadınlar İffet...

Bayburt'ta Şehit Kadınlar İffet Anıtı ziyaret edildi, System.String[]
Bayburt'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Yukarı Kırzı köyünde bulunan ve Ermeni mezalimi sırasında namuslarını korumak adına çocuklarıyla birlikte 40 metrelik su kuyularına atlayarak şehadet şerbetini içen kadınların onuruna yaptırılan Şehit Kadınlar İffet Anıtı ziyaret edildi.

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Tankçı Albay Davut Balibaşa ve il protokolü Yukarı Kırzı Köyünde bulunan Şehit Kadınlar İffet Anıtını ziyaret ederek dua ettiler.

Duanın ardından protokol üyeleri temsili mezarlara karanfil bıraktı.

"Kahraman kadınların ismi 'İffet Anıtında yaşatılıyor"

Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Yukarı Kırzı köyünde Ermenilerin saldırıları karşısında su kuyularına kendilerini atarak hayatlarını kaybeden Müslüman Türk kadınlarının ismi İffet Anıtı'nda yaşatılıyor.

Yukarı Kırzı köyünde inşa edilen ve Türkiye'de bir ilk olma özelliği de taşıyan İffet Anıtı'nda Birinci Dünya Savaşı yıllarında Bayburt ve civarında Ermeni çeteleri tarafından gerçekleştirilen mezalime ilişkin figürasyonlar ve bu mezalim sırasında Müslüman Türk kadınlarının namuslarını korumak için kendilerini içerisine attıkları su kuyuları sergileniyor. O yıllardan muhafaza edilen açıklamalı bilgi ile sergilenen su kuyusu taşı da anıtta yer alıyor. Ermeni mezaliminin acı hatırasını gelecek nesillere aktarmak için yükselen anıt estetik yapısıyla da dikkat çekiyor. 17 kadın bir de çocuk olmak üzere 18 kişi bu kuyularda şehit oldu. - BAYBURT
Bayburt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 12:25 Kaynak: İHA
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