Bayburt'ta Şehit Mete Okur İçin Mevlit Okutuldu

Bayburt
'ta, şehit Jandarma
Onbaşı Mete Okur için mevlit okutuldu.
Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneğince Çayıryolu
köyündeki Akkoyunlu Fahrettin Kutlu Bey Camisi'nde organize edilen mevlit programına şehidin yakınlarının yanı sıra Vali Yardımcısı Coşkun Öztürk
, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Murat Bilgiç
, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, 17. Komando
Tugay Komutan Yardımcılığı Bayburt Kışla Komutanı Tankçı Albay Davut Balibaşa, İl Müftüsü Hasan Başoğlu
, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hayrettin Haluk Akkoyunlu, Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Selami Köksal ile vatandaşlar katıldı.
Müftü Başoğlu, 1994 yılında Hakkari
'de çığ felaketinde şehit olan Okur ile tüm şehitler için dua etti.
Güvenlik güçlerinin yurdun her noktasında canlarını ortaya koyarak vatanı koruduğunu vurgulayan Başoğlu, tüm şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi.
Katılımcılar, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından şehidin aynı köydeki kabrini ziyaret etti.