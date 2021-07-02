Bayburt'ta servis araçları denetlendi - Son Dakika

Bayburt'ta servis araçları denetlendi. Kurallara uymayan 10 servis şoförü ve aracına toplam 2 bin 451 TL idari para cezası uygulandı.

Bayburt'ta İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü trafik ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü ekiplerince, Danişment yol kontrol noktasında servis araçlarının denetimi yapıldı. Kamu ve özel kurum/kuruluşların şehir içi personel taşımacılığı, firmalara ait ücretsiz servis taşımacılığı ve öğrenci taşımacılığı yapan araç ve sürücüler denetlendi. Yapılan denetimde; servis taşımacılığı yapan araçların karıştığı kazaların, taşıdığı yolcu kapasitesinin fazla olmasından kaynaklı ağır sonuçlar doğurması nedeniyle bu tür kazalar ile can kayıplarının en aza indirilmesi, araç sürücülerinin trafik kurallarına uyma düzeylerinin daha üst seviyeye çıkarılması, emniyet kemeri kullanım oranının artırılması, güvensiz ve korsan tabir edilen taşımacılık faaliyetlerinin engellenmesinin amaçlandığı kaydedilerek okul servis araç ve şoförlerinin 2918 Sayılı KTK. ve Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde belirtilen hususlara uymaları sağlanmış olup kurallara uymayan 10 servis şoförü ve aracına toplam 2 bin 451 TL idari para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı yetkililerince yapılan açıklamada 2021 yılı içerisinde "Paydaş Kurumlarla Birlikte Müştereken Yapılan Yoğun Servis Denetimlerinin" 2021-2023 Trafik Güvenliği Eylem Planı gereğince arttırılarak devam edeceği bildirildi. - BAYBURT