Son Dakika Haberleri: Bayburt'ta Şiddetli Rüzgar ve Fırtına

Bayburt'ta Şiddetli Rüzgar ve Fırtına

29 dakika önce

Bayburt'ta şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle aralarında öğrencilerin de bulunduğu bir grup vatandaş mahsur kaldı.

Bayburt'ta Şiddetli Rüzgar ve Fırtına, System.String[]
Bayburt'ta şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle aralarında öğrencilerin de bulunduğu bir grup vatandaş mahsur kaldı.

Kentte akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle Saruhan ve Ozansu köylerinde taşımalı eğitim alan öğrencilerin de aralarında bulunduğu bir grup vatandaşın mahsur kaldığı bilgisine ulaşıldı.

İhbar üzerine kısa sürede harekete geçen İl Özel İdaresi, AFAD ve Jandarma ekipleri, mahsur kalan öğrenci ve vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı.

Öte yandan ekipler, şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ilerlemekte güçlük çekiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 07:06 Kaynak: AA

Bayburt, Güncel
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