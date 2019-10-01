Bayburt'ta silajlık mısır ve yonca hasadı başladı

Bayburt'ta hayvanların kaba yem ihtiyacını karşılamak için ekilen silajlık mısır ve yoncanın hasadı başladı.



Bayburt'ta hayvanların kaba yem ihtiyacını karşılamak için ikinci ürün olarak ekilen silajlık mısır ve yoncanın hasadına başlandı. Genellikle fiğ ve korunga gibi bitkilerin ekildiği Bayburt'ta hayvanların kışı rahat geçirmeleri için alternatif yem olarak son yıllarda mısır silajı ve yonca ekimi yapılmaya başlandı. Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen yaptığı açıklamada son yıllarda silajlık mısır, sorgum ve suda notu gibi bitkilerinde ekiminin yapıldığını söyledi.



Bayburt'un ekolojik yapısının kaba yem açığını kapatacağına dikkat çeken Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen, "Doğal mera alanlarımızdan sonra kaliteli kaba yem üretilen, ikinci derecede önemli kaynak yem bitkileri ekiliş alanlarımızdır. İlimizde genellikle fiğ, yonca ve korunga gibi bitkilerin yetiştiriciliği yapılmaktadır. Son yıllarda özellikle ikinci ürün olarak silajlık mısır, sorgum ve suda notu bitkilerinin de tarımı gelişmektedir. İlimizin ekolojik yapısı kaliteli kaba yem açığını kapatmayı sağlayacak pek çok yem bitkisinin başarıyla yetiştirilmesine uygundur. Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğünce 2019 yılında yapılan demonstrasyon çalışmaları sonucu aynı tarlada fiğ hasadından sonra ekimi yapılan silajlık mısırın hasadı yapıldı. Bilindiği üzere İlimiz ekolojik koşullarında tarım arazilerinden geleneksel olarak yılda bir sefer ürün alınmaktadır. Müdürlüğümüzce yürütülen denemelerde ikinci ürün olarak yetiştiriciliği denenen silajlık mısırın hasat olgunluğuna eriştiği ve aynı tarlada ikinci ürün olarak yetiştirilebileceği gözlemlenmiştir. İlk ürün olarak nisan ayında tesis edilen fiğden dekar başına 400 kilogram ot verimi elde edilmiş olup, 1 Temmuz 2019 tarihi itibari ile ekimi yapılan ve erkenci çeşitlerin kullanıldığı denemede silajlık mısırdan normal gelişme döneminde 4 defa sulama yapılarak dekar başına 4 ton verim değeri elde edilmiştir. İlimiz iklim koşullarında ikinci ürün silajlık mısır yetiştiriciliği ile tarım arazilerinden optimum fayda sağlanmasının yanında üreticilerin dekar başına aldıkları ürün miktarının artırılması ve birim alandan maksimum fayda sağladıkları bir üretim metodu hedeflenmiştir" diye konuştu. - BAYBURT