Son Dakika Haberleri: Bayburt'ta silajlık mısır ve yonca hasadı başladı
Son Dakika Güncel Haber

Bayburt'ta silajlık mısır ve yonca hasadı başladı

1 saat önce

Bayburt'ta hayvanların kaba yem ihtiyacını karşılamak için ekilen silajlık mısır ve yoncanın hasadı başladı.

Bayburt'ta silajlık mısır ve yonca hasadı başladı, System.String[]

Bayburt'ta hayvanların kaba yem ihtiyacını karşılamak için ekilen silajlık mısır ve yoncanın hasadı başladı.


Bayburt'ta hayvanların kaba yem ihtiyacını karşılamak için ikinci ürün olarak ekilen silajlık mısır ve yoncanın hasadına başlandı. Genellikle fiğ ve korunga gibi bitkilerin ekildiği Bayburt'ta hayvanların kışı rahat geçirmeleri için alternatif yem olarak son yıllarda mısır silajı ve yonca ekimi yapılmaya başlandı. Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen yaptığı açıklamada son yıllarda silajlık mısır, sorgum ve suda notu gibi bitkilerinde ekiminin yapıldığını söyledi.


Bayburt'un ekolojik yapısının kaba yem açığını kapatacağına dikkat çeken Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen, "Doğal mera alanlarımızdan sonra kaliteli kaba yem üretilen, ikinci derecede önemli kaynak yem bitkileri ekiliş alanlarımızdır. İlimizde genellikle fiğ, yonca ve korunga gibi bitkilerin yetiştiriciliği yapılmaktadır. Son yıllarda özellikle ikinci ürün olarak silajlık mısır, sorgum ve suda notu bitkilerinin de tarımı gelişmektedir. İlimizin ekolojik yapısı kaliteli kaba yem açığını kapatmayı sağlayacak pek çok yem bitkisinin başarıyla yetiştirilmesine uygundur. Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğünce 2019 yılında yapılan demonstrasyon çalışmaları sonucu aynı tarlada fiğ hasadından sonra ekimi yapılan silajlık mısırın hasadı yapıldı. Bilindiği üzere İlimiz ekolojik koşullarında tarım arazilerinden geleneksel olarak yılda bir sefer ürün alınmaktadır. Müdürlüğümüzce yürütülen denemelerde ikinci ürün olarak yetiştiriciliği denenen silajlık mısırın hasat olgunluğuna eriştiği ve aynı tarlada ikinci ürün olarak yetiştirilebileceği gözlemlenmiştir. İlk ürün olarak nisan ayında tesis edilen fiğden dekar başına 400 kilogram ot verimi elde edilmiş olup, 1 Temmuz 2019 tarihi itibari ile ekimi yapılan ve erkenci çeşitlerin kullanıldığı denemede silajlık mısırdan normal gelişme döneminde 4 defa sulama yapılarak dekar başına 4 ton verim değeri elde edilmiştir. İlimiz iklim koşullarında ikinci ürün silajlık mısır yetiştiriciliği ile tarım arazilerinden optimum fayda sağlanmasının yanında üreticilerin dekar başına aldıkları ürün miktarının artırılması ve birim alandan maksimum fayda sağladıkları bir üretim metodu hedeflenmiştir" diye konuştu. - BAYBURT

Bayburt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 10:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kulisleri sallayan iddia: Muhalefet Erdoğan'ın karşısına Babacan'ı çıkaracak
MGK'dan "Güvenli bölge bir an önce hayata geçirilmeli" kararı çıktı Kara Kartal düşme potasında! İşte güncel puan durumu Metrobüste erkeğe saldıran kadın sosyal medyanın gündeminde

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 11:37:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bayburt'ta silajlık mısır ve yonca hasadı başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]