Bayburt'ta sis ve soğuk hava

Soğuk havanın etkisini artırdığı Bayburt'ta buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi etkili oluyor.



Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz Bölgesinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve yüksek kesimlerde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi etkili oluyor.



Hava sıcaklıklarında düşüş yaşanan bölgede rüzgar doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esecek.



Bayburt'ta gece en düşük hava sıcaklığı eksi 6 derece, Demirözü ilçesinde sıfırın altında 9 derece, Aydıntepe ilçesinde ise sıfırın altında 7 derece olarak ölçüldü. Kar kalınlığının 25 santimetre olduğu Kop Kayak Merkezinde de en düşük hava sıcaklığı eksi 12 derece oldu.



Bayburt - Erzurum kara yolunda sabah saatlerinde sis etkili olurken görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. - BAYBURT