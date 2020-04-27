Bayburt'ta sivil toplum kuruluşlardan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek - Son Dakika

Bayburt'ta 53 sivil toplum örgütü, ramazan ayının ilk hutbesindeki ifadelerinden dolayı bazı kesimlerin tepki gösterdiği Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a destek verdi.

Bayburt Din Görevlileri Yardımlaşma Derneği Temsilcisi Engin Yazıcıoğlu, İl Müftülüğü bahçesinde 53 sivil toplum örgütü temsilcisi adına yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın yanında olduklarının bilinmesini istediklerini söyledi.

Dün olduğu gibi bugün de ümmet coğrafyasına hizmet eden, mazlumların, çaresizlerin imdadına yetişen, iman ve hakikat ölçülerini her alanda ve herkese hatırlatmaya çalışan Diyanet'e ve onun saygıdeğer başkanına yapılan acımasız saldırılara karşı olduklarını vurgulayan Yazıcıoğlu, şöyle devam etti:

"İslamın en temel yasaklarından olan zina ve eş cinselliğin Kuran'da lanetlendiğini Diyanet İşleri Başkanımız söylemeyecek de kim söyleyecek? Zinanın ve eş cinselliğin zararları ortadayken insan hakları bahane edilerek bunun söylenmesine bile tahammül edilememesi neyin şımarıklığı ve azgınlığıdır? Zinanın, eş cinselliğin ferdi ve toplumsal zararları ortadayken birileri zina yapıyor diye bunu normal görmemizi bizden kimse beklemesin. Kanunda bu yaptığınız suç olmayabilir ancak bunun zararları ortadayken kuruluş kanununda da belirtildiği üzere asli görevi dini anlatmak olan Diyanet İşleri Başkanlığının, dinin yasakladığı bir eylemi hutbede ifade etmesine tahammülsüzlüğünüzden mütevellit bu saldırı ve nefretinizden dolayı başımızı kuma gömmeyeceğiz."

Yazıcıoğlu, Diyanet'in, ümmet coğrafyası ve manevi birliktelik için tek umut olduğunu belirterek, "Bu umut biterse vicdan yoksunu, inanç yoksunu bir millet olmaya doğru adım adım kayarız. Ne refahtan bahseden bir millet oluruz ne de ezanı, Kur'an'ı dinleyebilen bir millet oluruz. Bağımsızlığımızın sembolleri tek tek ellerimizden kayar gider. Türkiye adına aydınlık yarınlardan bahsedebilmek için bizim bir ve bütün olmamız gerekir. Dillerinden kin dökülenlerin, Diyanet'e dair tek bir olumlu cümle kurmayanların Diyanet'in kucaklayıcı, yapıcı, aydınlatıcı ve aydınlık yüzünü görmeleri de imkansızdır." diye konuştu.