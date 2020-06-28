Bayburt'ta sivrisineklere karşı ilaçlama çalışması yapıldı - Son Dakika

Bayburt'ta sivrisineklere karşı ilaçlama çalışması yapıldı

Bayburt Belediyesi ekiplerince artan hava sıcaklığıyla birlikte rahatsız edici boyuta varan sivrisineklere karşı gece saatlerinde ilaçlama çalışması yapıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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