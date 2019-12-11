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Bayburt'ta soğuk hava

6 saat önce

Soğuk havanın etkili olmasıyla birlikte buzlanma ve don olayının yaşandığı Bayburt'ta en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 8 derece ile Demirözü ilçesinde kaydedildi.

Bayburt'ta soğuk hava, System.String[]

Soğuk havanın etkili olmasıyla birlikte buzlanma ve don olayının yaşandığı Bayburt'ta en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 8 derece ile Demirözü ilçesinde kaydedildi.


Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz Bölgesinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve yüksek kesimlerde gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte akşam saatlerinden itibaren ise yüksek kesimlerde sis ve pus hadisesinin etkili olacak.


Hava sıcaklıklarında düşüş yaşanan bölgede rüzgar doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esecek.


Bayburt'ta gece en düşük hava sıcaklığı eksi 5 derece, Demirözü ilçesinde sıfırın altında 8 derece, Aydıntepe ilçesinde ise sıfırın altında 7 derece olarak ölçüldü. Kar kalınlığının 25 santimetre olduğu Kop Kayak Merkezinde de en düşük hava sıcaklığı eksi 10 derece oldu.


"Kontağı çevirmeden önce kaputa vur"


Öte yandan soğuk havanın etkili olduğu Bayburt'ta hayvanseverler araç sürücülerine kontağı çevirmeden önce kaputa vur tavsiyesinde bulundu.


Bayburt Üniversitesi Hayvanseverler Kulübü öğrencileri, "Soğuk havalarda aracınızı çalıştırmadan önce lütfen kaputa vurun, minik dostlarımız soğuktan korunmak için aracınızın motoruna girmiş olabilir" dedi. - BAYBURT

Doğu Karadeniz, Demirözü, Bayburt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 09:39 Kaynak: İHA
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