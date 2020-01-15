Bayburt'ta soğuk hava - Son Dakika
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Bayburt'ta soğuk hava

6 saat önce

Bayburt'ta kar yağışının ardından soğuk hava etkisini artırdı.

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Bayburt'ta kar yağışının ardından soğuk hava etkisini artırdı.


Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede hava parçalı çok bulutlu geçecek. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte iç ve yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.


Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar batı ve kuzey batılı yönlerden hafif, yer yer orta kuvvete esecek.


Bayburt'ta gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere 9, Aydıntepe'de 9, Demirözü'nde 8, Kop Dağında 13 derece ölçüldü.


Bayburt'ta gece saatlerinde soğuk havanın etkisini artıracağı hafta sonu kar beklendiği kaydedildi. - BAYBURT

Bayburt, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 09:15 Kaynak: İHA
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