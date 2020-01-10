Bayburt'ta soğuk hava etkisini artırdı - Son Dakika
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Bayburt'ta soğuk hava etkisini artırdı

6 saat önce

Bayburt'ta etkili olan kar yağışının ardından soğuk hava etkisini artırdı.

Bayburt'ta soğuk hava etkisini artırdı, System.String[]

Bayburt'ta etkili olan kar yağışının ardından soğuk hava etkisini artırdı. Araçların camları ve su birikintileri buz tuttu.


Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz Bölgesinin çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlar kıyı kesimlerde yağmur, Artvin çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacak. Yer yer buzlanma ve don olayının beklendiği bölgede rüzgar batı ve kuzeybatıdan orta kuvvette esmesi bekleniyor.


Buzlanma ve don alayından dolayı meydana gelebilecek ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların, ilgililerin ve sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları hususunda uyarıda bulunuldu. Araç camları ve su birikintilerin buz tuttuğu Bayburt'ta gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 11 derece olarak ölçüldü.


Bayburt'un ilçelerinde ise en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere; Aydıntepe ve Demirözü'nde 10 derece oldu. Kar kalınlığının 3 santimetre olduğu Kop Kayak Merkezinde de en düşük hava sıcaklığı eksi 15 derece oldu.


Gün içerisinde beklenilen sıcaklık değeri ise sıfırın altında 2 ila 8 derece arasında olacak. - BAYBURT

Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 09:12 Kaynak: İHA
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