Bayburt'ta soğuk hava göl ve derelerin yüzeyini dondurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bayburt'ta soğuk hava göl ve derelerin yüzeyini dondurdu - Son Dakika

Bayburt'ta soğuk hava göl ve derelerin yüzeyini dondurdu

6 saat önce

Gece ve sabah saatlerinde aşırı soğukların yaşandığı Bayburt'ta buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Bayburt'ta soğuk hava göl ve derelerin yüzeyini dondurdu, System.String[]

Gece ve sabah saatlerinde aşırı soğukların yaşandığı Bayburt'ta buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi bekleniyor. Soğuk hava kentte göl ve derelerin yüzeyini dondurdu.


Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz Bölgesinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve yüksek kesimlerde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında düşüş yaşanan bölgede rüzgar güney yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.


Buzlanma ve don olayından dolayı meydana gelebilecek ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların, ilgililerin ve sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları hususunda uyarıda bulunuldu. Bayburt'ta gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 11 derece olarak ölçüldü. Demirözü ve Aydıntepe ilçesinde ise eksi 12 derece olarak ölçüldü. Kar kalınlığının 23 santimetre olduğu Kop Kayak Merkezinde de en düşük hava sıcaklığı eksi 13 derece oldu.


Göl ve dereler dondu


Bayburt'ta gece ve sabah saatlerinde etkili olan aşırı soğuklar göl ve derelerin yüzeyini dondurdu. Donan göl manzarası görsel şölen oluşturdu. - BAYBURT

Doğu Karadeniz, Bayburt, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 09:32 Kaynak: İHA
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