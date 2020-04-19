Bayburt'ta sokak hayvanları için mama ve su bırakıldı - Son Dakika

Bayburt Belediyesi, sokak hayvanlarının yaşam alanlarına mama ve su bıraktı.

Bayburt Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince bu süreçte yiyecek ve içecek bulmakta zorlanabilecek sokak hayvanlarının aç kalmaması için gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi.

Açıklamada, sokak hayvanlarının yoğun olduğu Bayburt Kalesi, Bayburt Belediye Mezbahanesi, Muhsin Yazıcıoğlu Parkı ve Bayburt Belediyesi Hayvan Barınağı gibi yerlere mama, yem ve su bırakıldığı ifade edildi.

Öte yandan, uygulamaya belirli periyotlarla devam edileceği kaydedildi.