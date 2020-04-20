Bayburt'ta sosyal destek ödemelerinin ikinci etabı başladı - Son Dakika

Bayburt'ta, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi doğrultusunda 1000 liralık sosyal destek ödemelerinin ikinci fazına başlandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Kovid-19'la mücadele kapsamında alınan tedbirlerin etkilerini sınırlamak üzere hayata geçirilen Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi doğrultusunda ihtiyaç sahibi haneler için 1000 liralık ödemelerin ikinci fazına başlandığı belirtildi.

Programın birinci fazında 1522 hanenin yararlandığı destek ödemelerinin, ikinci fazda 1539 haneye ulaştırılacağı ifade edilen açıklamada, ödemelerin, sosyal izolasyonun korunması ve devam ettirilmesi maksadıyla Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından vatandaşlara evlerinde elden teslim edileceği kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Vali Cüneyt Epcim, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi ikinci faz sosyal destek ödemelerinin Bayburt genelinde bugün itibarıyla tamamlanacağını, toplamda 3 bin 61 vatandaşın paketten yararlandırılmış olacağını belirtti.

Vali Epcim, 3. faz için başvuruların e-devlet üzerinden alınacağını ve yapılacak değerlendirmelerin ardından ödemelerin kişi bazlı değil hane bazlı gerçekleştirileceğini ifade ederek, çalışmanın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının belirlediği takvime göre yürütüldüğünü bildirdi.

Epcim, şunları kaydetti:

"Belirlenen usul ve yöntemler çerçevesinde 3. faz ödemelerine ilişkin aynı haneden birden çok başvuru yapılırsa bu başvurular tek başvuru olarak değerlendirilecek. Ödeme tarihleri Bakanlığımız tarafından ilerleyen günlerde açıklanacak. Ümit ediyoruz ki bu destekler yaşadığımız bu sürecin devlet ve millet bütünleşmesiyle en hafif şekilde atlatılmasına imkan tanıyacak. Bu vesileyle 2. faz ödemelerinin vatandaşlarımıza hayırlı olmasını ve güzel günlerde kullanmalarını temenni ediyorum."

Vali Epcim, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'nin hayata geçirilmesi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere ilgili tüm kişi ve kurumlara da Bayburt adına şükranları iletti.