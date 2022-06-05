Bayburt'ta su deposuna düşen kişi öldü - Son Dakika
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Bayburt'ta su deposuna düşen kişi öldü

05.06.2022 13:26
Bayburt'ta su deposuna düşen kişi öldü

Bayburt'ta, onarmak için gittiği içme suyu deposuna düşen kişi hayatını kaybetti.

Bayburt'ta, onarmak için gittiği içme suyu deposuna düşen kişi hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Kop köyünde yaşayan 50 yaşındaki Hacı Dursun Güçlü, arızasını gidermek için gittiği içme suyu deposuna düştü.

Bir süre sonra olay yerine gelen Güçlü'nün 12 yaşındaki oğlu, babasını suyun içerisinde hareketsiz görünce köylülere haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Güçlü'nün öldüğünü belirledi.

Güçlü'nün cenazesi, Bayburt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Hacı Dursun, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayburt'ta su deposuna düşen kişi öldü - Son Dakika

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