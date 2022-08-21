Bayburt'ta trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
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Bayburt'ta trafik kazası: 3 yaralı

21.08.2022 23:03
Bayburt'ta trafik kazası: 3 yaralı

Bayburt'ta takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Bayburt'ta takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Demirözü'nden Bayburt merkeze gelen 69 AT 566 plakalı araç sürücüsü O.G., direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarına savruldu.

İmam olduğu öğrenilen O.G., ailesiyle birlikte Bayburt'a gitmek üzere yola çıktı. Mutlu köyü yakınlarında kontrolünü kaybeden O.G., yoldan çıkarak metrelerce sürüklendi. 1 takla atarak yol kenarındaki hafriyata çarparak duran araçta O.G., eşi ve küçük çocuğu yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Bayburt Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaza sonrası araç kullanılamaz hale gelirken, görgü tanıkları aracın hafriyata yaslanıp durabilmesinin büyük bir şans olduğunu, aksi takdirde 1 metre yanında bulunan yamaçtan aşağıya yuvarlanabileceğini söylediler. - BAYBURT

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Kaynak: İHA

Demirözü, Tragger, Bayburt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bayburt'ta trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bayburt'ta trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
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