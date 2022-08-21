İmam olduğu öğrenilen O.G., ailesiyle birlikte Bayburt'a gitmek üzere yola çıktı. Mutlu köyü yakınlarında kontrolünü kaybeden O.G., yoldan çıkarak metrelerce sürüklendi. 1 takla atarak yol kenarındaki hafriyata çarparak duran araçta O.G., eşi ve küçük çocuğu yaralandı.

Kaynak: İHA

Demirözü, Tragger, Bayburt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bayburt'ta trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

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