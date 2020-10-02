Bayburt'ta tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bayburt'ta düzenlenen tarihi eser kaçakacılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışması sonucu tarihi eser kaçakçılığı yapabileceği düşünülen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 37 madeni para, farklı boyutlarda eski yazı üç Kur'an-ı Kerim ile detektör ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan V.O, P.O. ve A.O'nun emniyetteki işlemleri devam ediyor.