Son Dakika Haberleri: Bayburt'ta Tarım Yerleşkesi Projesi devam ediyor
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Bayburt'ta Tarım Yerleşkesi Projesi devam ediyor

6 saat önce

Bayburt yapımı üç etap olarak planlanan Tarım Yerleşkesi Projesi kapsamındaki canlı hayvan pazarı ve kesimhane inşası devam ediyor.

Bayburt'ta Tarım Yerleşkesi Projesi devam ediyor, System.String[]

Bayburt yapımı üç etap olarak planlanan Tarım Yerleşkesi Projesi kapsamındaki canlı hayvan pazarı ve kesimhane inşası devam ediyor.

Tarım yerleşkesi içinde yer alan canlı hayvan pazarı ve kesimhane, sokak hayvanları barınağı ve diğer tesisleri gezen Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, ilgililerden bilgi aldı.

Pekmezci, gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin şehre, tarım ve hayvancılıkta ivme kazandıracağını söyledi.

Canlı hayvan pazarı ve kesimhanenin gelecek sezona tamamlanması için gayret sarf ettiklerini anlatan Pekmezci, ekonomisi ağırlıklı olarak tarım ve hayvancılığa bağlı Bayburt için projenin büyük bir önem taşıdığını vurguladı.

Pekmezci'ye incelemelerinde Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli'nin yanı sıra ilgili birim müdürleri eşlik etti.

Hükmü Pekmezci, Bayburt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 05:38 Kaynak: AA
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