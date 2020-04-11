Bayburt'ta tedavisi biten Koronavirüs hastaları

Hastaların sevincine doktor ve sağlık görevlileri de eşlik etti.

Kentte bu ayın başında Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan Şaban, Gönül ve Güler Memiş'in Bayburt Devlet Hastanesi 'ndeki tedavileri tamamlandı.

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