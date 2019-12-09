Son Dakika Haberleri: Bayburt'ta teknik direktörden örnek davranış
Son Dakika Spor Bayburt'ta teknik direktörden örnek davranış - Son Dakika Spor

Bayburt'ta teknik direktörden örnek davranış

6 saat önce

Bayburt'ta çocuklarla gençleri zararlı alışkanlıklardan korumak için kurulan Soğukgözespor'da teknik direktör Rahman Köse, maç öncesi verdiği galibiyet primi sözünü tuttu.

Bayburt'ta teknik direktörden örnek davranış, System.String[]

Bayburt'ta çocuklarla gençleri zararlı alışkanlıklardan korumak için kurulan Soğukgözespor'da teknik direktör Rahman Köse, maç öncesi verdiği galibiyet primi sözünü tuttu. Sahadan galip ayrılan oyuncularını tebrik eden Köse, 40'ar TL dağıttı.

Günümüz futbolunda profesyonel oyuncular bile hak ettikleri primleri alamazken, Bayburtlu teknik direktör Rahman Köse örnek bir davranışa imza attı. Çocuklarla gençleri zararlı alışkanlıklardan, bilgisayar ve internet bağımlılığından korumak ve uzak tutmak için kurulan Soğukgözespor'da teknik direktörlük yapan Köse, futbolcularına kazandıkları maç sonrasında soyunma odasında galibiyet primi dağıttı.

Bayburt'ta, Soğukgözespor ile Demirözü arasında oynanan U14 Ligi karşılaşması öncesinde Rahman Köse, futbolcularına maçı kazanmaları durumunda prim vereceğini açıkladı. Kişi başı 40 TL prim sözü veren Köse'nin öğrencileri, bu motivasyon ile çıktıkları maçtan 1-0 galip ayrıldı.

Teknik direktör Rahman Köse de verdiği sözü tutarak oyuncularını hem galibiyetten dolayı kutladı hem de primi soyunma odasında dağıttı. Köse yaptığı açıklamada, amaçlarının çocuk ve gençleri zararlı alışkanlıklardan koruyarak Türk futboluna kazandırmak olduğunu söyledi.


Bayburt, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:25 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Cinsel gücü artıran ürünler ele geçirildi! Piyasa değerleri ise 500 bin TL Rusya'da el bombalı banka soygunu Rusya'da el bombalı banka soygunu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2019 22:20:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bayburt'ta teknik direktörden örnek davranış
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]