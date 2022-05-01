Tesisatçıyı sopayla darbederek öldüren kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Tesisatçıyı sopayla darbederek öldüren kişi gözaltına alındı

01.05.2022 03:41

Bayburt'ta evine çağırdığı tesisatçıyı sopayla darbederek öldüren zanlı gözaltına alındı.

Bayburt'ta evine çağırdığı tesisatçıyı sopayla darbederek öldüren zanlı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Velişaban Mahallesi'nde yaşayan M.K, kombisindeki arızayı tamir etmesi için çağırdığı S.T'nin başına sopayla vurdu.

Komşuların 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesiyle olay yerine gelen ekipler, ağır yaralı S.T'yi Bayburt Devlet Hastanesine kaldırdı.

S.T, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli gözaltına alındı.

Tesisatçıyı sopayla darbederek öldüren kişi gözaltına alındı
Tesisatçıyı sopayla darbederek öldüren kişi gözaltına alındı
Tesisatçıyı sopayla darbederek öldüren kişi gözaltına alındı
Tesisatçıyı sopayla darbederek öldüren kişi gözaltına alındı
Tesisatçıyı sopayla darbederek öldüren kişi gözaltına alındı
Tesisatçıyı sopayla darbederek öldüren kişi gözaltına alındı

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tesisatçıyı sopayla darbederek öldüren kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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