Bayburt'ta Toprak Koruma Kurulu Toplantısı düzenlendi - Son Dakika
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Bayburt'ta Toprak Koruma Kurulu Toplantısı düzenlendi

6 saat önce

Bayburt'ta 2020 yılının ilk Toprak Koruma Kurulu Toplantısı yapıldı.

Bayburt'ta Toprak Koruma Kurulu Toplantısı düzenlendi, System.String[]

Bayburt'ta 2020 yılının ilk Toprak Koruma Kurulu Toplantısı yapıldı.

Vali Cüneyt Epcim başkanlığındaki toplantıya, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Defterdarlık, İl Özel İdaresi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Bayburt Üniversitesi, Ziraat Odası Başkanlığı, Tema Vakfı ve Ziraat Mühendisleri Odası Temsilciliğinden oluşan kurul üyeleri katıldı.

Vali Epcim, Bayburt'un tarımsal açıdan önemli potansiyele sahip olduğunu, kıymetli toprak ve ovalarının bulunduğunu belirterek, toprağın oluşumunun çok uzun yıllar aldığını fakat kaybedilmesinin çok kolay olduğunu, bu nedenle tarım alanlarının tarım dışı amaçlar için kullanılması işlemlerinde kurul üyelerinin alacağı kararların çok kıymetli olduğunu kaydetti.

Toplantıda, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Arazi Toplulaştırma ve Tarımsal Altyapı Şube Müdür Vekili Yunus Kuyruk, Toprak Koruma Kurulunun görevleri ve gündem hakkında sunum yaptı.

Toplantıda gündem konusu olan TEİAŞ 15. Bölge Müdürlüğünün Bayburt merkez Gökler, Dağçatı, Güneydere, Çerçi köyleri ile Aydıntepe ilçesinin Sorkunlu köyünden geçecek enerji iletim hattı talebi görüşülerek karara bağlandı.

Cüneyt Epcim, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 05:48 Kaynak: AA
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