Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu kapsamında düzenlenen "Toprak Koruma Kurulu Toplantısı" Vali Cüneyt Epcim başkanlığında gerçekleştirildi.



5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu kapsamında 2020 yılının ilk "Toprak Koruma Kurulu" toplantısı Bayburt Valisi Cüneyt Epcim başkanlığında yapıldı. Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Defterdarlık, İl Özel İdaresi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Bayburt Üniversitesi, Ziraat Odası Başkanlığı, Tema Vakfı ve Ziraat Mühendisleri Odası temsilciliğinden oluşan kurul üyeleri katıldı.



Bayburt'ta kıymetli toprak ve ovaların bulunduğunu kaydeden Vali Epcim, "Bayburt tarımsal açıdan önemli potansiyele sahiptir. Kıymetli toprak ve ovalar bulunuyor. Toprağın oluşumu çok uzun yıllar alıyor fakat kaybedilmesi çok kolay oluyor. Tarım alanlarının tarım dışı amaçlar için kullanılması işlemlerinde kurul üyelerinin alacağı kararlar çok kıymetlidir. 2020 yılı içerisinde alınacak Toprak Koruma Kurulu Kararları başta ilimiz tarımına ve yatırımlarına hayırlı olsun" diye konuştu.



Konuşmaların ardından toplantıya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Arazi Toplulaştırma ve Tarımsal Altyapı Şube Müdür Vekili Yunus Kuyruk' un Toprak Koruma Kurulunun görevleri ve gündem konusu hakkındaki sunumu ile devam edildi.



Günden maddelerinin karar bağlanması ile toplantı sona erdi. - BAYBURT