Bayburt'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 15 bin 614 oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bayburt'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 15 bin 614 oldu - Son Dakika

Bayburt'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 15 bin 614 oldu

6 saat önce

Bayburt'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 15 bin 614 oldu.

Bayburt'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 15 bin 614 oldu, System.String[]

Bayburt'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 15 bin 614 oldu.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Erzurum Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 23 milyon 170 bin 769 adet olurken Bayburt'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı ise 15 bin 614 oldu.


Bayburt'ta Kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 15 bin 614 adet taşıtın yüzde 42,9'unu otomobil, yüzde 3,8'ini minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs, yüzde 18,8'ini kamyonet, yüzde 4,3'ünü kamyon, yüzde 7,8'ini motosiklet, yüzde 0,6'sını özel amaçlı taşıtlar, yüzde 21'ini ise traktör oluşturdu. Bayburt ili Kasım ayı sonu itibarı ile trafiğe kayıtlı toplam 15 bin 614 adet taşıt ile Türkiye il sıralamasında 79. sırada yer aldı. - BAYBURT

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:10 Kaynak: İHA
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