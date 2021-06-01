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Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Nisan ayı sonu itibarıyla 62 bin 196 oldu - Son Dakika

Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Nisan ayı sonu itibarıyla 62 bin 196 oldu

01.06.2021 08:50
Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Nisan ayı sonu itibarıyla 62 bin 196 oldu, System.String[]

TÜİK, Nisan ayı sonu itibarıyla Türkiye'deki trafiğe kayıtlı araç sayısını açıkladı.

TÜİK, Nisan ayı sonu itibarıyla Türkiye'deki trafiğe kayıtlı araç sayısını açıkladı. Türkiye'de Nisan ayında 102 bin 461 adet taşıtın trafiğe kaydı yapılırken Erzincan'da ise trafiğe kayıtlı araç sayısı Nisan ayı sonu itibarıyla 62 bin 196 oldu.

Erzincan'da Nisan ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 62 bin 196 adet taşıtın yüzde 47,8'ini otomobil, yüzde 2,5'ini minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs, yüzde 18,9'unu kamyonet, yüzde 3,2'sini kamyon, yüzde 14,2'sini motosiklet, yüzde 0,6'sını özel amaçlı taşıtlar, yüzde 11,9'unu ise traktör oluşturdu. Erzincan İli Nisan ayı sonu itibarı ile trafiğe kayıtlı toplam 62 196 adet taşıt ile Türkiye il sıralamasında 62. sırada yer aldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 21,4 azaldı.

Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre minibüste yüzde 28,9, motosiklette yüzde 11,6, otobüste yüzde 7,6 artarken özel amaçlı taşıtlarda yüzde 76,7, otomobilde yüzde 30,3, kamyonette yüzde 23,0, traktörde yüzde 16,8 ve kamyonda yüzde 16,7 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 155,1 arttı.

Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı kamyonette yüzde 213,0, otomobilde yüzde 183,5, kamyonda yüzde 172,6, minibüste yüzde 141,0, traktörde yüzde 107,5, motosiklette yüzde 97,4, otobüste yüzde 95,3 artarken özel amaçlı taşıtlarda yüzde 12,9 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Nisan ayı sonu itibarıyla 24 milyon 553 bin 312 oldu.

Nisan ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,4'ünü otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 14,5'ini motosiklet, yüzde 8,1'ini traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 2,0'ını minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Nisan ayında 610 bin 94 adet taşıtın devri yapıldı. Nisan ayında devri(1) yapılan taşıtların yüzde 66,4'ünü otomobil, yüzde 17,2'sini kamyonet, yüzde 7,0'ını motosiklet, yüzde 3,7'sini traktör, yüzde 2,8'ini kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ocak-Nisan döneminde 426 bin 96 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 63,9 artarak 426 bin 96 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 6,6 azalarak 15 bin 67 adet oldu. Böylece Ocak-Nisan döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 411 bin 29 adet artış gerçekleşti.

Ocak-Nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %58,5'i benzin yakıtlıdır. Ocak-Nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan 252 bin 969 adet otomobilin yüzde 58,5'i benzin, yüzde 28,3'ü dizel, yüzde 7,9'u elektrikli veya hibrit olup yüzde 5,3'ü LPG yakıtlıdır. Nisan ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 13 milyon 349 bin 17 adet otomobilin ise yüzde 38,1'i dizel, yüzde 36,3'ü LPG, yüzsde 24,9'u benzin yakıtlı olup, yüzde 0,4'ü elektrikli veya hibrittir. Yakıt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oranı ise yüzde 0,3'tür.

Ocak-Nisan döneminde en fazla 1401-1500 silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı. Ocak-Nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan 252 bin 969 adet otomobilin yüzde 31,1'i 1401-1500, yüzde 26,4'ü 1300 ve altı, yüzde 18,7'si 1301-1400, yüzde 16,6'sı 1501-1600, yüzde 6,2'si 1601-2000, yüzde 0,7'si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

Ocak-Nisan döneminde kaydı yapılan otomobillerin 101 bin 874'ü beyaz renklidir. Ocak-Nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan 252 bin 969 adet otomobilin yüzde 40,3'ü beyaz, yüzde 28,3'ü gri, yüzde 10,4'ü mavi, yüzde 7,6'sı kırmızı, yüzde 6,6'sı siyah, yüzde 2,2'si turuncu, yüzde 1,4'ü kahverengi, yüzde 0,6'sı sarı, yüzde 0,3'ü yeşil renkli iken yüzde 2,2'si diğer renklerdedir. - ERZİNCAN

Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Nisan ayı sonu itibarıyla 62 bin 196 oldu
Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Nisan ayı sonu itibarıyla 62 bin 196 oldu

Erzincan, Türkiye, Nisan, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Nisan ayı sonu itibarıyla 62 bin 196 oldu - Son Dakika


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