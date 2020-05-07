Bayburt'ta trafik ekipleri vatandaşları evlerinde bilgilendiriyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bayburt'ta trafik ekipleri vatandaşları evlerinde bilgilendiriyor - Son Dakika

Bayburt'ta trafik ekipleri vatandaşları evlerinde bilgilendiriyor

11 dakika önce

Bayburt'ta Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınından dolayı evde kalan vatandaşlar trafik ekipleri tarafından evlerinde bilgilendiriliyor.

Bayburt'ta trafik ekipleri vatandaşları evlerinde bilgilendiriyor, System.String[]

Bayburt'ta Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınından dolayı evde kalan vatandaşlar trafik ekipleri tarafından evlerinde bilgilendiriliyor.


Her yıl mayıs ayının ilk cumartesi gününü takip eden hafta ülke genelinde Karayolu Trafik Haftası olarak kutlanıyor. Karayolu Trafik Haftası bu yıl ülke genelinde iki büyük tehdit "Koronavirüs" ve "Trafik Canavarı"na dikkat çekmek maksadıyla "Evdeyim Ama Trafik Kuralları Aklımda", "Trafikte Her Yıl Daha İyiye" sloganlarıyla kutlanıyor. Salgın nedeniyle iptal edilen toplu etkinlik ve eğitimler önceki yıllardan farklı biçimde sosyal izolasyon gözetilerek yapılıyor. Bu doğrultuda Bayburt'ta sosyal izolasyonun korunması ve devam ettirilmesine yönelik, vatandaşlar emniyet ve jandarma trafik ekiplerince evlerinde ziyaret edilip trafik güvenliği hakkında bilgilendiriliyor. Ekipler trafikte kuralların önemi, emniyet kemeri kullanımı, yaya güvenliği gibi hayati konularda vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıtıyor.


Etkinlikler kapsamında öğrencilere yönelik her yıl simülasyonlar eşliğinde düzenlenen trafik güvenliği eğitimleri de bu yıl farklı boyuta taşındı. Bayburt Valiliği koordinasyonunda okullardan uzak kalan öğrencilere online trafik eğitimi verilmesi için çalışmalara başlandı. Öte yandan vatandaşlar için de hafta boyunca radyo istasyonlarından trafik güvenliğine yönelik yayınlar yapılacak.


Karayolu Trafik Haftası kapsamında çalışmaları değerlendiren Vali Cüneyt Epcim, trafik güvenliği konusunda herkese önemli görev ve sorumluluklar düştüğünü belirtti. Son yıllarda ülke genelinde alınan tedbirlerin toplumda trafik bilincinin artmasına ve kaza oranının azalmasına vesile olduğunu kaydeden Vali Epcim, "İçişleri Bakanlığımız tarafından 2019 yılı "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla "Yaya Öncelikli Trafik" yılı ilan edilmişti. Yayalarımızın can güvenliğini sağlamaya yönelik alınan bu karar trafik bilincinin toplum içerisinde artmasına önemli katkı sağladı. Diğer yandan trafik güvenliğine yönelik ülke çapında hayata geçirilen yeni uygulamalar ile yapılan sıkı denetimler kaza sayılarında önemli düşüşleri beraberinde getirdi. Her yıl binlerce insanımızı bu sinsi düşmana, "Trafik Canavarı"na kurban veriyoruz. Artan denetimler neticesinde şu anda ülke çapında yaşanan ölümlü trafik kazalarında önemli oranda azalma var. Biz bu tabloyu İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu öncülüğünde daha da aşağılara çekmek, hatta mümkünse bu oranları sıfırlamak istiyoruz. İşte bu sürecin bir ayağını denetim diğer ayağını ise eğitim safhası oluşturuyor. Yalnızca biri olduğu zaman istediğimiz sonucu elde etmemiz asla mümkün değil. Buna yönelik ülkemiz genelinde olduğu gibi Bayburt ilimizde de Emniyet ve Jandarma ekiplerimizce bir yandan eğitimlerimiz diğer yandan denetimlerimiz devam ediyor. Ümit ediyoruz ki; bu çalışmalarımız sonuçsuz kalmayacak gelecekte meyvelerini toplayacağız." diye konuştu.


Trafik güvenliği noktasında ülke çapında elde edilen başarılar dolayısıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür eden Vali Epcim, trafik kurallarına harfiyen uyulması çağrısını yineledi. - BAYBURT

Trafik Haftası, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 08:15 Kaynak: İHA


Son Dakika

Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut'un sözleri duygulandırdı: Köpeğimi merak ediyorum acaba beni tanıyacak mı? Bomba iddia: Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor Kerem Bürsin, Demet Özdemir ile aşk iddialarına esprili bir dille yanıt verdi Yer çekimine estetikle karşı koyan fenomen itiraf etti: Deforme oldular Survivor Aycan Yanaç: Fenerbahçe'den başka yerde kendimi göremiyorum Sevgilisi Sevcan Yaşar'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakolluk olan Sermiyan Midyat, kendisini savundu Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile evlenecek iddialarına yanıt verdi 45 kilo veren ünlü şarkıcı, iğne ipliğe döndü! Görenler tanıyamıyor Burcu Esmersoy'dan korona itirafı: İspanyol bir aileyle sarmaş dolaş şampiyonluk kutladım Ekonomik sıkıntı yaşadığını söyleyen Serdar Ortaç, Chloe Loughnan'ın nafakası hakkında konuştu: Biz daha ölmedik Eski Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten "Adada oruç tutmak yasak mı?" sorusuna cevap: Yasak değil ama ayrıcalık tanınmaz Ece Erken ile mahkemelik olan Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun Instagram hesabı askıya alındı Sevgilisini Instagram'dan silen Eda Ece, ayrılık haberlerini yalanladı Survivor'da yarışma stratejisi tutmayan Mert'e Aycan'dan tepki: Bundan sonra ben yokum Sokağa çıkma yasağını delen 19 yaşındaki Aleyna Tilki, eşek otlattı
Baykar Savunma Teknik Müdürü ve Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar: İHA ve SİHA için 40 metrekare odada 10 sene yaşadım Baykar Savunma Teknik Müdürü ve Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar: İHA ve SİHA için 40 metrekare odada 10 sene yaşadım         
08:14
Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut'un sözleri duygulandırdı: Köpeğimi merak ediyorum acaba beni tanıyacak mı? Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut'un sözleri duygulandırdı: Köpeğimi merak ediyorum acaba beni tanıyacak mı?         
07:56
TL'ye değer kaybettirmeye çalışan İngilizler, temerrüde düşerek kendi oyunlarının kurbanı oldu TL'ye değer kaybettirmeye çalışan İngilizler, temerrüde düşerek kendi oyunlarının kurbanı oldu         
07:35
Kastamonu'da ilçe merkezinde yavru karaca görüntülendi Kastamonu'da ilçe merkezinde yavru karaca görüntülendi         
00:51
Kerem Bürsin, Demet Özdemir ile aşk iddialarına esprili bir dille yanıt verdi Kerem Bürsin, Demet Özdemir ile aşk iddialarına esprili bir dille yanıt verdi         
00:51
Hakkarili gençler, Türkiye'nin en zehirli yılanı koca engerekle oynayıp doğaya saldılar Hakkarili gençler, Türkiye'nin en zehirli yılanı koca engerekle oynayıp doğaya saldılar         
00:17
Kenya'da 3 haftadır etkisini gösteren şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 194 kişi öldü Kenya'da 3 haftadır etkisini gösteren şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 194 kişi öldü         
00:10
Dünyaca ünlü boksör Mike Tyson, Cenk Tosun'un forma giydiği Everton'a sponsor olmak istiyor Dünyaca ünlü boksör Mike Tyson, Cenk Tosun'un forma giydiği Everton'a sponsor olmak istiyor         
00:05
MetroPOLL'un son anketinde Meral Akşener sürprizi! Erdoğan'ın ardından ikinci oldu MetroPOLL'un son anketinde Meral Akşener sürprizi! Erdoğan'ın ardından ikinci oldu         
00:04
Bomba iddia: Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor Bomba iddia: Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor         
00:01
Başarısız darbe girişimiyle ilgili kriz çıkaracak itiraf: Maduro'yu ABD'ye kaçıracaktık Başarısız darbe girişimiyle ilgili kriz çıkaracak itiraf: Maduro'yu ABD'ye kaçıracaktık         
23:59
Üvey kızlarına cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklandı Üvey kızlarına cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklandı         
23:47
Survivor Aycan Yanaç: Fenerbahçe'den başka yerde kendimi göremiyorum Survivor Aycan Yanaç: Fenerbahçe'den başka yerde kendimi göremiyorum         
23:45
Kredi derecelendirme kuruluşu Standard Poor's, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti Kredi derecelendirme kuruluşu Standard Poor's, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti         
23:45
3 gündür haber alınamayan 65 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu 3 gündür haber alınamayan 65 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu         
23:18
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yerli solunum cihazının hikayesini anlattı Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yerli solunum cihazının hikayesini anlattı         
23:17
Burcu Esmersoy'dan korona itirafı: İspanyol bir aileyle sarmaş dolaş şampiyonluk kutladım Burcu Esmersoy'dan korona itirafı: İspanyol bir aileyle sarmaş dolaş şampiyonluk kutladım         
22:48
Almanya Kulüpler Birliği kararını verdi, Bundesliga 15 Mayıs'ta başlıyor Almanya Kulüpler Birliği kararını verdi, Bundesliga 15 Mayıs'ta başlıyor         
22:45
İtalyan ekibi Torino'da bir futbolcuda koronavirüs tespit edildi İtalyan ekibi Torino'da bir futbolcuda koronavirüs tespit edildi         
22:36
Nacionalli futbolcular şampiyon olduklarını antrenmanda hopörlerden çalan şarkıyla öğrendi Nacionalli futbolcular şampiyon olduklarını antrenmanda hopörlerden çalan şarkıyla öğrendi         
22:30
Bekçiye sopayla saldıran şüpheli bacağından vurularak yakalandı Bekçiye sopayla saldıran şüpheli bacağından vurularak yakalandı         
22:18
Ukrayna'da gizli roket projesini Rusya'ya sızdırmaya çalışan ajan yakalandı Ukrayna'da gizli roket projesini Rusya'ya sızdırmaya çalışan ajan yakalandı         
21:50
Endişelendiren korona istatistiği: New York'ta hastaların yüzde 84'ü dışarı çıkmayanlardan Endişelendiren korona istatistiği: New York'ta hastaların yüzde 84'ü dışarı çıkmayanlardan         
21:44
Bursa'da yasağı dinlemeyerek sokağa çıkan bir grup genç, polis otosunu görünce böyle kaçtı Bursa'da yasağı dinlemeyerek sokağa çıkan bir grup genç, polis otosunu görünce böyle kaçtı         
21:42
Brezilyalı kaleci Artur Moraes: Galatasaray ile transfer görüşmesi yaptım Brezilyalı kaleci Artur Moraes: Galatasaray ile transfer görüşmesi yaptım         
21:40
Son dakika: 24 ilde hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları netleşti! Anneler Günü unutulmadı Son dakika: 24 ilde hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları netleşti! Anneler Günü unutulmadı         
21:24
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, vaka sayısındaki iki günlük artışın nedenini anlattı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, vaka sayısındaki iki günlük artışın nedenini anlattı         
21:19
Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile evlenecek iddialarına yanıt verdi Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile evlenecek iddialarına yanıt verdi         
21:15
UEFA, Şampiyonlar Ligi'ni ağustos ayında başlatmayı düşünüyor UEFA, Şampiyonlar Ligi'ni ağustos ayında başlatmayı düşünüyor         
21:10
Çin'de bir adam engelli annesini diri diri gömdü, kadın 3 gün sonra kurtarıldı Çin'de bir adam engelli annesini diri diri gömdü, kadın 3 gün sonra kurtarıldı         
21:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2020 08:26:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bayburt'ta trafik ekipleri vatandaşları evlerinde bilgilendiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]