Bayburt'ta trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

Bayburt'ta otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında Irak uyruklu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Bayburt'ta otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında Irak uyruklu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.



Kaza, Bayburt - Erzurum karayolu Kop Dağı güzergahında öğle saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Irak uyruklu Havar Ayoob Yaseen idaresindeki otomobil Kop Dağı yakınlarında devrildi. Kazada araçta bulunan Irak uyruklu Salah Ayoob Yaseen olay yerinde hayatını kaybetti.



Kazada sürücüyle birlikte aynı aileden toplam 6 kişide yaralandı. Yaralılar ambulansla Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BAYBURT

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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