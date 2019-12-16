Bayburt'ta trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bayburt'ta trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika

Bayburt'ta trafik kazası: 4 yaralı

6 saat önce

Bayburt'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Bayburt'ta trafik kazası: 4 yaralı, System.String[]

Bayburt'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaleardı Mahallesi'nden şehir merkezi istikametine seyir halinde bulunan Yasin D. idaresindeki 19 UH 004 plakalı otomobil, gizli buzlanma olan yolda karşı yönden gelen Kadir A. yönetimindeki 69 T 0009 plakalı dolmuşla çarpıştı.

Kaza nedeniyle yol kenarında bekleyen 69 S 0200 plakalı okul taşıtına da arkasından gelen 61 TK 133 plakalı otomobil çarptı.

Kazada yaralanan iki sürücü ile Şeyma D. ve Elif D, ambulanslarla Bayburt Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kısa süre araç trafiğine kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 12:32 Kaynak: AA
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