Bayburt'ta trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika

Bayburt'ta meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Bayburt'tan Demirözü ilçesi yönüne giden Nevzat Sevindik (45) yönetimindeki 29 AG 157 plakalı otomobil, Mutlu köyü yakınlarında tarlaya devrildi.
Otomobilin, sulama deposuna çarparak durabildiği kazada, sürücüyle araçta bulunan Nevin Akbulut (4), Kübra Akbulut (6) ile Hacer Akbulut (34) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bayburt Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.