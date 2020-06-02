Bayburt'ta trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika

Bayburt'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Bayburt - Demirözü kara yolu Mutlu köyü yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Nevzat Sevindik idaresindeki 29 AG 157 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada araç içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar kaza mahalline sevk edilen ambulanslarla Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri olay yerinde incelemede bulunarak kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BAYBURT