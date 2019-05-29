Bayburt'ta traktör ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Bayburt'ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Bayburt'ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Bayburt-Demirözü yolu Keçevidüzü mevkisinde, Hikmet Bayramoğlu yönetimindeki 29 AE 582 plakalı traktör ile Vahyettin Baştürk'ün kullandığı 69 AS 682 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ve yanındaki Naci Aktan ile traktör sürücüsü Bayramoğlu yaralandı.

Sağlık ekiplerince Bayburt Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Küçük kızı altına alarak metrelerce sürükledi, arkasına bile bakmadan kaçtı!

Karısını aldatan adamın arabanın üstünde çıplak gezme cezası kamerada!

Polisin dur ihtarına uymayan şüpheliler ortalığı birbirine kattı

19 yaşındaki gencin feci sonu!