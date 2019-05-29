Son Dakika Haberleri: Bayburt'ta traktör ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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Bayburt'ta traktör ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

42 dakika önce

Bayburt'ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Bayburt'ta traktör ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı, System.String[]
Bayburt'ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Bayburt-Demirözü yolu Keçevidüzü mevkisinde, Hikmet Bayramoğlu yönetimindeki 29 AE 582 plakalı traktör ile Vahyettin Baştürk'ün kullandığı 69 AS 682 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü ve yanındaki Naci Aktan ile traktör sürücüsü Bayramoğlu yaralandı.
Sağlık ekiplerince Bayburt Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:57 Kaynak: AA
Bayburt, Güncel
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