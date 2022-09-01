Bayburt'ta devrilen traktörün sürücüsü öldü - Son Dakika
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Bayburt'ta devrilen traktörün sürücüsü öldü

01.09.2022 17:14
Bayburt'ta devrilen traktörün sürücüsü öldü

Bayburt'ta traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Bayburt'ta traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Yerlice köyünde Nizam Gülhan (72) yönetimindeki traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dağlık araziye devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, traktörün altında kalan Gülhan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Gülhan'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Bayburt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Bayburt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayburt'ta devrilen traktörün sürücüsü öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bayburt'ta devrilen traktörün sürücüsü öldü - Son Dakika
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